Csp alla fiera internazionale Ecomondo 2026 di Rimini

Riceviamo e pubblichiamo. C’è anche una delegazione di Civitavecchia Servizi Pubblici srl tra i protagonisti di Ecomondo 2026, l’evento internazionale di riferimento per l’economia circolare e la transizione ecologica in corso di svolgimento (dal 3 al 6 novembre) presso il Rimini Expo Centre. A rappresentare l’azienda sul palcoscenico fieristico europeo sono la presidente, l’Avv. Francesca Romana Tomaselli, e il consigliere d’amministrazione Alessio Gatti.

La partecipazione a questa ventinovesima edizione rappresenta un momento strategico fondamentale per l’azienda, chiamata a confrontarsi con le tecnologie più avanzate e i modelli gestionali più innovativi del settore.

L’edizione di quest’anno si distingue per numeri record, con ben 1.800 imprese espositrici provenienti da tutto il mondo e una massiccia presenza di buyer globali. All’interno dei 30 padiglioni della fiera riminese, la delegazione di CSP srl ha l’opportunità di approfondire le soluzioni all’avanguardia legate alla gestione dei rifiuti, alla digitalizzazione dei servizi ambientali e ai modelli di Circular City.

La presenza dei vertici aziendali a Ecomondo testimonia la chiara volontà di Civitavecchia Servizi Pubblici srl di investire in innovazione e sostenibilità, importando sul territorio le migliori pratiche per l’efficientamento dei servizi pubblici e la tutela ambientale, in un contesto macroeconomico fortemente orientato alla transizione ecologica.

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