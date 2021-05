Cross country, una vittoria e quattro podi per la Mtb Santa Marinella

Ancora a caccia di bei risultati la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, impegnata a pochi passi da casa nella seconda edizione della Trofeo Etrusco XCO-Città di Cerveteri, campionato provinciale di Roma e terza prova dell’XCO Lazio Cup. Gli atleti del team altolaziale si sono resi protagonisti di ottime performances a cominciare dal primato di categoria master 7 per Angelo Ciancarini. In luce anche Ludovico Cristini, secondo tra gli élite sport e maglia di campione provinciale della sua categoria. Ancora un secondo posto per Mauro Gori tra i master 6, buone prestazioni anche per Gabriele Faccenda che ha colto il terzo posto tra i master 2 e Claudio Albanese terzo tra i master 6. Anche in Veneto il team santamarinellese si è fatto valere con la partecipazione alla XC Palladio e dei Colli Asolani a Maser: a brillare Michele Feltre per il secondo posto tra i master 7 e poi il ritiro di Gianfranco Mariuzzo mentre era con i migliori tra i master 6.