Crosetto e Fratelli d’Italia a Civitavecchia: “Il Porto come volano di sviluppo del territorio”

Un territorio interessante, su cui bisognerà spendere bene i fondi del PNRR e investire in infrastrutture portuali. Si è tenuto questa mattina il meeting dei candidati al Parlamento per Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli e Massimo Giampieri. Accanto a loro, anzi al centro durante la conferenza stampa, l’imprenditore ed ex parlamentare Guido Crosetto, fra i fondatori di Fratelli d’Italia. La conferenza stampa, che si è svolta al bar Barbagia, davanti all’Autorità di sistema portuale, è avvenuto proprio dopo un incontro che la delegazione di FdI ha tenuto con il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino.