Cronaca nera a Civitavecchia, Tedesco: “Due fatti gravissimi che ci fanno riflettere”

“Civitavecchia ha dovuto assistere a due fatti gravissimi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, che hanno visto come vittime delle donne: prima la ragazza che sembra stesse per essere gettata dal balcone di un hotel da un uomo che avrebbe conosciuto in rete e soccorsa dall’intervento dei carabinieri, e oggi la notizia terribile della morte violenta di una quarantacinquenne, madre di due ragazzi. La comunità è scossa dalle due vicende che ci spingono una volta di più a riflettere, proprio perché coinvolgono donne, in attesa di quelli che saranno gli esiti delle indagini in corso”, lo ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.