E’ un Daniele Lisi molto amareggiato quello che ha parlato alla fine del netto ko subito dalla Nautilus Civitavecchia in casa contro la Lazio, in un importante scontro salvezza di serie A1. “Siamo tutti in discussione dopo una prestazione così” ha dichiarato il direttore tecnico della società civitavecchiese.
Crollo Nautilus contro la Lazio, Lisi: “Siamo tutti in discussione”
E' un Daniele Lisi molto amareggiato quello che ha parlato alla fine del netto ko subito dalla Nautilus Civitavecchia in casa contro la Lazio, in un importante scontro salvezza di serie A1.