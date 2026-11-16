Crollo in via Betti, Frascarelli: “La sicurezza non è un calcolo matematico”

Riceviamo e pubblichiamo. Sono rimasto letteralmente stupefatto e sbalordito di fronte alla risposta fornita dal Comune e dall’ATER in merito al crollo del tetto e degli intonaci avvenuto un paio di giorni fa nella palazzina di via Betti. Leggere che i due enti hanno tenuto a ribadire con tanta solerzia come la maggior parte dei residenti dello stabile sia privata, e che solo alcuni appartamenti siano di proprietà comunale e gestiti da ATER, è qualcosa di semplicemente incredibile. È come se la burocrazia avesse davvero raggiunto la sua apoteosi.

Trovo questo atteggiamento profondamente sbagliato, perché la salvaguardia dei cittadini e la loro sicurezza non valgono certo di meno per il fatto che la proprietà dell’immobile sia prevalentemente in mano ai privati. Da come è stata posta la questione, sembra quasi che Comune e ATER abbiano voluto lavarsi la coscienza in anticipo: come a dire che, se mai dovesse succedere qualcosa di ancora più grave alle famiglie residenti lì, loro risulterebbero privi di responsabilità solo perché le quote in capo al Comune e ad ATER sono inferiori rispetto a quelle dei privati. Ridurre un problema di questa gravità a un freddo fatto matematico, a un mero calcolo formale, è per me del tutto inammissibile. Il Comune e l’ATER hanno il preciso dovere di salvaguardare la salute e l’incolumità di tutti i cittadini, andando ben oltre le formalità burocratiche, le quote millesimali e le percentuali di proprietà.

Giancarlo Frascarelli vice presidente del consiglio comunale, consigliere comunale FDI