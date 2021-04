Cristina Matragna è il nuovo direttore generale della Asl Roma4

Cristina Matranga, ex direttore amministrativo aziendale dell’Asl Roma 1, della quale è stata ai vertici dal 1° gennaio 2016, è il nuovo direttore generale della Asl Roma4. Sostituisce Giuseppe Quintavalle e la facente funzioni, direttore sanitario Carmela Matera. Avvocato 53enne, si è laureata all’Università degli Studi di Roma della Sapienza, con il voto di 110 e lode nel 1992. Dal 2016 è stata il direttore amministrativo aziendale dell’azienda sanitaria locale Roma 1. Dal 2013 al 2015 ha lavorato anche presso la Regione Lazio, nella Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria. Ha lavorato prima al San Filippo Neri, dal 2000 al 2005, come dirigente avvocato dell’unità operativa legale, poi allo Spallanzani, dal 2005 al 2008, come dirigente Uoc Provveditorato ed Economato. Successivamente si è trasferita all’azienda sanitaria locale Roma E, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente Uoc ad Affari generali e Contenzioso.