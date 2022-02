Crisi del Pronto Soccorso, Matranga nega il caos: “Sempre coperti tutti i turni”

"Ad oggi non ci risulterebbero eccessi di straordinario, congedi o ferie non concessi riguardanti il comparto del pronto soccorso"

“In questi mesi di grande emergenza pandemica il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia è riuscito nonostante tutto a resistere con le proprie forze coprendo sempre tutte le postazioni e i turni assegnati. Questo nonostante diverse malattie e contagi che hanno riguardato lo stesso personale sanitario come il resto della cittadinanza. Ad oggi, nonostante le note difficoltà nazionali di reperimento di medici e personale sanitario, non ci risulterebbero eccessi di straordinario, congedi o ferie non concessi riguardanti il comparto del pronto soccorso. Siamo però molto sensibili alle richieste del nostro personale e siamo pronti sin da subito ad aprirci al confronto. Peraltro è già convocato un incontro con le OOSS del comparto e della dirigenza che sarà sicuramente una utile occasione per approfondire il confronto” questo quanto dichiarato dal direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga.