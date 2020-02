Crisi del Porto, Perello: “Di Majo? Si comporti da uomo di Stato”

“Non si può mettere la polvere sotto il tappeto in una situazione cosi complessa come questa che sta avvenendo in porto. Viviamo un momento davvero difficile. La nostra economia portuale, il lavoro e le risorse che essa genera, si trova afflitta da una possibile nuova problematica che dovremmo già essere pronti ad affrontare. Come già detto e sostenuto da tanti anni, il porto è il motore della città e se questo si fermasse gli effetti collaterali sarebbero rilevanti. La “psicosi” da coronavirus influendo sul mercato globale potrebbe mettere in ginocchio il traffico merci e sopratutto il croceristico, con ricadute su esercenti, tour operator, ristoratori ed albergatori locali. Cosa che in parte sta già accadendo. A questo va aggiunta la crisi della Pas e un decreto firmato a Port Mobility che grida vendetta. Il Presidente dell’Autorità Portuale deve prendere in considerazione ogni tipo di scenario e deve guidare il cambiamento con il dialogo e una visione lungimirante delle scelte che verranno fatte, non lasciando nulla nel limbo. Servirebbe un confronto e non uno sparire sia fisicamente che telefonicamente verso mete migliori quando invece da “uomo di Stato” dovrebbe avere come primo punto il bene comune e di questo scalo. In virtù di questo la politica locale non può girarsi dall’altra parte e far finta che nulla di tutto ciò stia accadendo o pensare che la situazione possa aggiustarsi da sola nel corso del tempo. Deve invece prendere in considerazione l’idea di interrogare e spronare gli uomini dello stato coinvolti in questa vicenda, sottoponendo ai ministri di competenza quanto accade nella nostra città. La situazione non va trascurata ma presa di petto. I lavoratori devono far valere e sentire i propri diritti affinché venga aperto un tavolo ed un dibattito per assicurare la tutelata e la sopravvivenza di questo territorio. Solo con un’azione congiunta e lavorando in squadra si possono ottenere e raggiungere i risultati”, lo dichiara il consigliere comunale del Gruppo misto Daniele Perello.