Crescita costante dei contagi da coronavirus, il Lazio in zona gialla da lunedì

L’unica differenza tra area bianca e gialla finora è rappresentata dall’obbligo di mascherina all’aperto che però, con il nuovo decreto del Governo centrale, è già stato esteso a tutto il territorio nazionale. Insomma, il Lazio cambia colorazione ma per le regole non cambia praticamente nulla. Nella giornata di ieri somministrati 36 mila vaccini, le somministrazioni non si sono fermate nemmeno nella fascia notturna. superata quota 11 milioni di somministrazioni totali di vaccino e 2 milioni di dosi booster pari al 42% della popolazione. Sono oltre 37 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico pari al 10% della fascia 5-11 anni.