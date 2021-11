Covid, scatta l’allarme a Fiumicino. Crescono i contagi a Civitavecchia e Tolfa

“Purtroppo il report di oggi della Asl RM3 registra un aumento dei casi. In questo momento, nella nostra città, ci sono 151 persone positive”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Rispetto a ieri contiamo ben 20 nuovi contagi e solo 4 persone guarite – prosegue -. La stragrande maggioranza risiede tra Isola Sacra e Fiumicino (61%), ma salgono le percentuali di Fregene (11%) e Parco Leonardo (6%). L’età media è sostanzialmente stabile (39 anni), mentre cresce, naturalmente, il rapporto con la popolazione totale che è pari a 0.18”. “A costo di apparire ripetitivo, lo ribadisco – conclude il sindaco -: chiunque non lo avesse ancora fatto si vaccini. Chi rientra nelle categorie ammesse alla terza dose, la faccia. I vaccini sono sicuri e sono la ragione per cui oggi non abbiamo le terapie intensive piene. Non cedete alle sirene incantatrici dei no vax, dei complottisti, di chi diffonde panico usando solo fake news. E continuiamo a rispettare le regole per evitare la diffusione del virus”.

Il report della Roma 4.

Sono stati riscontrati 57 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4

1 Allumiere 2 Anguillara 2 Canale 12 Capena 5 Cerveteri 8 Civitavecchia 3 Fiano 5 Formello 7 Ladispoli 1 Manziana 1 Rignano 1 Sant’Oreste 3 Santa Marinella 3 Tolfa 1 Trevignano

Sono guarite 58 persone:

2 Allumiere 2 Anguillara 5 Campagnano 10 Capena 7 Cerveteri 3 Civitavecchia 7 Fiano 3 Filacciano 4 Formello 3 Ladispoli 1 Manziana 1 Morlupo 7 Santa Marinella 2 Tolfa 1 Torrita

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo i comuni del territorio che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere : 18

Anguillara : 25

Bracciano: 29

Campagnano : 22

Canale: 3

Capena: 87

Castelnuovo : 15

Cerveteri: 62

Civitavecchia: 59

Civitella : 5

Fiano: 45

Filacciano : 2

Formello: 72

Ladispoli : 43

Manziana : 9

Morlupo: 17

Nazzano : 1

Riano: 6

Rignano: 23

Sacrofano : 1

Sant’Oreste : 2

Santa Marinella: 30

Tolfa : 26

Torrita: 9

Trevignano : 11

Sono da aggiungere positivi comunicati da laboratori esterni nei seguenti comuni :

Anguillara, Capena, Fiano, Filacciano, Morlupo, Santa Marinella.

Sono da sottrarre positivi per cambio domicilio nei seguenti comuni

Allumiere, Bracciano, Castelnuovo, Cerveteri, Civitavecchia, Formello, Ladispoli, Sant’Oreste Tolfa.