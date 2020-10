Covid nelle scuole, la situazione dei positivi nei plessi di Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli

La Asl Roma 4 aggiorna la situazione legata ai contagi e al covid nelle scuole del territorio. Finito anche lo screening dei test rapidi al Galilei di Civitavecchia, si è riscontrato un positivo.

Civitavecchia: “Marconi” due classi isolate per due positivi; “Guglielmotti” una classe per un positivo; “Galilei” scientifico un positivo per una classe; “Galilei” Linguistico una classe per un positivo.

Santa Marinella: scuola infanzia piazzale della gioventù “Montefiore” una classe isolata per un positivo.

Ladispoli: “Di Vittorio”. 4 classi isolate per 6 positivi. Scuola media “Alpi”. Una classe isolata in attesa esito tamponi.

Cerveteri: Istituto tecnico “Mattei”. 4 classi isolate per 4 positivi. Scuola “Don Milani”. Una classe per un positivo.

Anguillara: Scuola media “San Francesco”. Tre classi per 3 positivi. Scuola primaria Montelefolche una classe per un positivo.

Bracciano: Scuola primaria “Tittoni”, una classe per un positivo. Scuola media superiore Paciolo una classe isolata per un positivo.