Covid, Lombardi (M5S): “Via libera al medico scolastico nel Lazio”

“È di queste ore la bella notizia di questo importante risultato: una vittoria 5stelle al servizio di studenti, genitori, insegnanti e di tutta la comunità scolastica che ci rincuora in questo momento così delicato in cui ci prepariamo a cominciare l’anno scolastico alle prese con le misure di sicurezza anti Covid. Ora vogliamo un medico in ogni scuola d’Italia!”. Così su Facebook Roberta Lombardi, capogruppo M5S nel Consiglio regionale del Lazio e già deputata 5stelle, in riferimento all’ordinanza della Regione che dà il via libera alla reintroduzione della figura del medico scolastico sul territorio regionale. “Il medico scolastico è realtà – aveva annunciato Lombardi ieri in serata con un tweet – Firmata l’ordinanza dalla Regione Lazio che rende operativa questa proposta M5S approvata con un mio ordine del giorno in consiglio regionale. Ora Zingaretti la porti in conferenza Stato-Regioni e lavori per estenderla in tutta Italia!”.