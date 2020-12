Covid in agguato a dicembre. Cluster sportivi, scuole chiuse e numeri record: guardia alta a Civitavecchia

Ieri ben 45 nuovi casi, un dato di gran lunga superiore a quelli che si sono registrati in altri comuni della Asl Roma4. Situazione da monitorare giorno per giorno

In una fase in cui, con gradualità, l’indice RT sta scendendo un po’ da tutte le parti, compreso il Lazio, a Civitavecchia si registrano numeri record di contagio. Ieri ben 45 nuovi casi, un dato di gran lunga superiore a quelli che si sono registrati in altri comuni della Asl Roma4. Fra cluster sportivi, si parla di diversi giocatori risultati positivi al covid in una squadra di pallavolo, nuovi contagi nelle scuole, da questo punto di vista è stata chiusa la Don Milani, e altre positività riscontrate anche attraverso test rapidi nei drive in privati, la situazione resta complicata. E da monitorare giorno per giorno, auspicando che i dati siano più clementi con l’approssimarsi delle festività natalizie.