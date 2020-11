Covid e scuola, positiva una maestra di sostegno: isolata una classe all’istituto di via Don Milani

Continua l’attenzione sulla situazione nelle scuole cittadine. Dopo il caso legato alla maestra di religione del Giovanni Paolo II di via Bruzzesi, con due classi già rientrate in aula in questi giorni e le sette le classi in isolamento, nello specifico quattro a Civitavecchia e altre tre ad Allumiere, è stata posta in isolamento anche una classe della Don Milani, nella giornata di venerdì scorso. Motivo? La positività riscontrata in una maestra di sostegno. Il sindaco Ernesto Tedesco ha contattato la Asl Roma 4 già nella mattinata di ieri per avere dei riscontri ufficiali e un report complessivo della situazione relativa a tutte le altre scuole della città. L’azienda sanitaria, almeno per il momento, ha tranquillizzato il Comune.