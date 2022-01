Covid e migliorie, le farmacie comunali fanno boom di fatturato

Quasi tre milioni di euro di fatturato nell’ultimo esercizio, nonostante la chiusura del punto alla stazione. Sono i numeri legati alle farmacie comunali che operano a Civitavecchia, in grande crescita di ricavi negli ultimi mesi. Si parla di quasi 700 mila euro in più rispetto all’anno 2020. Un dato che si giustifica anche con gli incassi legati ai prodotti correlati alla pandemia, dalle mascherine, agli igienizzanti e soprattutto i tamponi. Ma non solo. Basti pensare che la farmacia che fattura di più non ha ancora aderito al servizio di effettuazione dei test per verificare il contagio covid. Parliamo dell’esercizio comunale a Boccelle, il cui bilancio in fatturato si attesta sugli 800 mila euro.