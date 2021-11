Covid di ritorno, focus sulle scuole: 10 classi isolate sul territorio. Crescono i tamponi ai “no green pass”

Intanto nel Lazio si registrano oltre 175 mila dosi effettuate per la terza dose. Il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose

Grande monitoraggio e discreta preoccupazione per una fase molto delicata. Con l’arrivo della brutta stagione si concretizza la possibilità di una crescita dei contagi da coronavirus. I fari sono puntati soprattutto sulle scuole, dove la vaccinazione ha un coefficiente di presenza estremamente basso. Sarebbe ben 10 le classi isolate in questo periodo mentre le verifiche sugli studenti si intensificano. Così come i test presso le farmacie da parte dei cosiddetti “no green pass”. File sempre molto lunghe in diversi punti della città di Civitavecchia, nonostante la pioggia e le temperature che scendono. Intanto nel Lazio si registrano oltre 175 mila dosi effettuate per la terza dose. Il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose.