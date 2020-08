Covid da Malta, per ora tutti negativi i contatti col 39enne civitavecchiese. Ma la guardia resta alta

I primi riscontri sono incoraggianti, nel senso che i risultati per il momento sono tutti negativi, anche di chi sarebbe andato in vacanza con lui. Verifiche che però proseguono, oggi ad esempio sono attesi nuovi risultati

Si continua a monitorare la situazione legata al 39enne civitavecchiese tornato da Malta per una breve vacanza, contagiato da covid-19. La Asl Roma4 ha immediatamente fatto uno screening delle persone venute a contatto con l’uomo nei giorni scorsi, facendo tamponi a tappeto sul territorio. I primi riscontri sono incoraggianti, nel senso che i risultati per il momento sono tutti negativi, anche di chi sarebbe andato in vacanza con lui. Verifiche che però proseguono, oggi ad esempio sono attesi nuovi risultati. Sono state tante infatti le telefonate di persone che hanno chiesto attenzione, visto che hanno avuto un contatto diretto con la persona risultata positiva.