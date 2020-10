Covid a scuola, un nuovo caso al Marconi. In isolamento una classe

Oggi al "Di Vittorio" di Ladispoli sono stati fatti 759 test rapidi. Messa in isolamento precauzionale una classe per un test risultato positivo che dovrà essere confermato dal molecolare

Nuovo aggiornamento della Asl Roma4 sui contagi nelle scuole. Civitavecchia un nuovo caso positivo al “Marconi”, messa in isolamento una classe. Per il tampone rapido di ieri al “Galilei” si è ancora in attesa di referto del molecolare. Oggi al “Di Vittorio” di Ladispoli sono stati fatti 759 test rapidi. Messa in isolamento precauzionale una classe per un test risultato positivo che dovrà essere confermato dal molecolare.