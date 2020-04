Covid-19. No all’allentamento delle misure restrittive. “Colpa” del cluster alla Bellosguardo

“Il sindaco Ernesto Tedesco ha riunito la Task Force Covid-19, alla presenza dei vari componenti, alcuni presenti in aula Calamatta altri collegati in conference call. Durante i lavori unanime è stata la considerazione circa la grande compostezza ed attenzione con la quale la cittadinanza sta affrontando il periodo emergenziale. È stata valutata la possibilità di revocare le ordinanze più restrittive sull’attività motoria. Purtroppo, a fronte dell’emersione di un nuovo cluster presso la Rsa Bellosguardo si è stabilito di rimandare la valutazione su un allentamento delle misure, in attesa di verificare l’effetto del nuovo cluster a livello territoriale. La Task Force tornerà quindi a riunirsi a breve per le ulteriori valutazioni”, si legge in una nota diramata dal Pincio.