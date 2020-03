Covid-19: dal gruppo consiliare di FI aiuti agli operatori del San Paolo

“Il gruppo consiliare di Forza Italia non ha mancato di far avere il suo segno tangibile di vicinanza agli operatori sanitari impegnati, sul nostro territorio, nella battaglia contro il coronavirus. Questa mattina il nostro consigliere comunale, Massimo Boschini, ha consegnato alla Asl Roma 4 alcuni dispositivi di protezione individuale. Abbiamo potuto così affidare alle mani della dottoressa Simona Ursino cinquanta occhiali professionali, che rappresentano un indispensabile dispositivo per mettere al riparo dal contagio chi si trova a curare persone contagiate. È un atto concreto da parte del partito, cui ne seguiranno altri, anche grazie al fattivo interessamento del nostro coordinatore Roberto D’Ottavio”, lo dichiara il gruppo consiliare Forza Italia Civitavecchia.