Covid-19, civitavecchiese positivo dopo viaggio a Malta: ora tamponi a raffica

Tiene banco la vicenda legata al 39enne civitavecchiese, tornato positivo al covid-19 dopo una vacanza a Malta. La Asl Roma4 sta operando per cercare di verificare tutti i contatti dell’uomo, che nei giorni scorsi avrebbe incontrato diverse persone. Una trentina di tamponi in tutto da effettuare fra oggi e domani (ma potrebbero anche aumentare), nella speranza che non vi siano persone contagiate e si possa scongiurare il rischio di un focolaio a Civitavecchia e dintorni. Intanto la Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4.

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 770 persone e sono stati effettuati

18.094 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Test. Indagine siero-prevalenza al 6 agosto: 3454 test eseguiti. 3372 test negativi. 82 test positivi.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 1 positivo

Bracciano: 1 positivo

Campagnano: 1 positivo

Capena: 2 positivi

Cerveteri: 3 positivi

Civitavecchia: 2 positivi

Fiano R. : 2 positivi

Formello: 1 positivo

Ladispoli : 1 positivo