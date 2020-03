Covid-19: chiusi anche i varchi pedonali di accesso al porto

L’Amministrazione comunale è stata informata della decisione della Capitaneria di Porto di limitare sensibilmente gli accessi pedonali all’area di competenza marittima. I varchi di accesso pedonale denominati P2, P3,P4 e P5 saranno permanentemente chiusi fino al prossimo 3 aprile. Per quanto riguarda invece il passaggio pedonale P1, denominato Varco fortezza, rimane aperto solo per consentire l’accesso in caso di comprovate necessità.