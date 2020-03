Covid-19, centri per anziani nel mirino. La Regione: “I numeri di oggi effetti di mancate azioni delle Residenze”

Lo dichiara la Regione Lazio in riferimento al problema dei cluster nelle case di riposo e nei centri per anziani

“I numeri che vediamo oggi sono l’effetto di mancate azioni, da parte delle Residenze per Anziani, in ottemperanza delle prescrizioni che erano state date dal servizo sanitario regionale già dal Febbraio scorso”, lo dichiara la Regione Lazio in riferimento al problema dei cluster nelle case di riposo e nei centri per anziani.