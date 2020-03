Covid-19, ancora due decessi (due uomini di 90 e 84 anni). 3 nuovi positivi a Civitavecchia

Sono 15 i nuovi casi positivi. Tre pazienti sono guariti. Due sono i nuovi decessi: un uomo di 90 anni e un uomo di 84 anni, con patologie pregresse. 1036 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Lo fa sapere la Asl Roma4.

3 nuovi positivi sono stati riscontrati a Civitavecchia, 3 a Cerveteri, 1 a Santa Marinella, 1 a Capena, 2 a Manziana, 1 a Bracciano, 3 ad Anguillara, 1 ad Allumiere. I decessi che sono avvenuti riguardano due uomini, uno di 84 anni di Capena e uno di 95 anni di Civitavecchia. Purtroppo ci sono, in totale, 4 contagi all’Hospice Oncologico, fra personale e pazienti. Nelle ultime 24h sono stati effettuati 94 tamponi, sono 2086 le persone in sorveglianza, mentre 1036 sono uscite dalla sorveglianza. Il totale complessivo per i comuni della Asl Roma 4 è il seguente :

Allumiere: 5 positivi riscontrati di cui un decesso per un totale di 4 positivi.

Anguillara: 9

Bracciano: 6 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 5 positivi

Campagnano :5

Canale M :7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri :20 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 19 positivi

Civitavecchia :120 positivi riscontrati di cui 12 decessi e 2 guariti per un totale di 106 positivi

Fiano R: 5

Formello: 4

Ladispoli :20 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 19 positivi

Manziana :20

Morlupo: 1

Sacrofano: 20

Sant’Oreste:1

Santa Marinella : 14

Tolfa: 7

Si specifica che un eventuale disallineamento dei dati può esser dato da alcuni fattori, come l’esecuzione di un tampone fuori dal territorio di competenza della Asl Roma 4, o viceversa, tamponi effettuati dalla Asl Roma 4 su utenti extra territoriali.