Covid, 150 passeggeri positivi su una nave da crociera. Sbarcheranno a Civitavecchia quelli residenti al Centro e Sud Italia

Sono 150 i passeggeri risultati positivi al Covid, in maggioranza asintomatici, a bordo della nave da Crociera Msc Grandiosa, ormeggiata nel porto di Genova, arrivata questa mattina alle 8 proveniente da Marsiglia. I passeggeri, in maggioranza italiani, sono stati isolati nelle rispettive cabine in attesa dell’Intervento di sanità marittima (Usmaf). I contagi, fa sapere la compagnia Msc, sono stati rilevati durante i numerosi controlli, previsti dal ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di MSC Crociere. Si prevedono almeno tre tamponi a bordo delle navi. Oggi sono stati perfezionati i trasferimenti in sicurezza dei passeggeri positivi che risiedono nel nord Italia verso il loro domicilio dove dovranno effettuare la quarantena. La nave prosegue il viaggio verso il porto di Civitavecchia, dove con le stesse modalità si procederà allo sbarco dei passeggeri positivi residenti nel Centro e Sud Italia.