Covid, 12 positivi al Santa Cecilia di Civitavecchia: “Oggi test su 100 pazienti e 75 operatori”

Sono in corso accertamenti all’Istituto di riabilitazione per pazienti con disabilità psichica, fisica e/o sensoriale Santa Cecilia di Civitavecchia. “Dopo la rilevazione di positività in un operatore sanitario sono stati sottoposti a tampone i 14 pazienti del nucleo in cui operava. I risultati hanno evidenziato 11 positività. Oggi si procederà ad effettuare il test sui 100 pazienti e i 75 operatori presenti in tutta la struttura”, lo fa sapere in una nota la Asl Roma4.