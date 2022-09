Costo dei materiali alle stelle, sulle opere pubbliche rischio taglio del 40%

Non solo le bollette pazze mettono a forte rischio la stabilità del sistema produttivo locale. Il costo dei materiali è aumentato in modo vertiginoso, soprattutto il ferro e il bitume, compromettendo almeno in parte i lavori pubblici, in relazione ad asfaltature e ristrutturazioni. Proprio i rifacimenti delle strade a Civitavecchia stanno subendo dei ritardi. Con l’aggiornamento dei prezzi si rischia seriamente di tagliare le stime delle aree da coprire di circa il 40%. Stesso dicasi per le opere da ristrutturare, come ad esempio lo stadio Fattori, dove a farne le spese rispetto al restyling annunciato da tempo sarà tribuna scoperta.