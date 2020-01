Costa Smeralda e l’influenza sospetta, per ora sbarcano in 1143

Ok allo sbarco per 1143 rispetto ai 7 mila passeggeri bloccati da questa mattina sulla nave della Costa Crociere, “Smeralda”, ferma nel porto di Civitavecchia dopo che una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, era stata messa in isolamento a causa di febbre “sospetta”. L’autorizzazione è stata data dalle autorità sanitarie che da questa mattina si stanno occupando della vicenda. ” In merito al presunto caso segnalato in data odierna sulla nave da crociera al porto di Civitavecchia, la Asl Roma 4 intende rassicurare tutti i cittadini e gli operatori portuali in quanto sono stati attivate nell’immediato tutte le procedure previste dal protocollo del Ministero della Salute, e che la Asl è in contatto costante e diretto con Usmaf, Ministero della Salute e Seresmi dello Spallanzani. La situazione è gestita e sotto controllo. Fanno capo all’unità di crisi attivata anche il Comune di Civitavecchia e la Capitaneria di porto che stanno svolgendo un ruolo di primaria importanza nella gestione delle operazioni”.

