Costa Smeralda e la febbre sospetta, Tedesco: Per ora non sbarca nessuno

Per il momento non sbarca nessun passeggero, in attesa dell’ok che deve arrivare dall’Ospedale Spallanzani di Roma. Il sindaco Ernesto Tedesco ha preso una posizione forte in relazione al caso sospetto di “coronavirus”, legato ad una 54enne proveniente da Hong Kong che è stata messa in isolamento nell’ospedale di bordo. Sotto osservazione dei medici c’è pure il marito che comunque non presentava sintomi. Entrambi sono stati prelevati e trasferiti nella Capitale mentre i 7 mila passeggeri della Costa Smeralda restano dove sono, in attesa del via libera dell’Ospedale romano.

