Costa crociere foundation dona 20 mila euro al tavolo interistituzionale della Fondazione Cariciv

Nuova importante donazione per il Tavolo della solidarietà. L’assemblea inter-istituzionale fortemente voluta dalla Fondazione Cariciv e presieduta dalla presidente Gabriella Sarracco ha ricevuto una importante donazione da parte della Costa Crociere Foundation. Nelle prossime settimane arriveranno infatti a disposizione degli enti del tavolo inter-istituzionale ben ventimila euro, donati dalla Fondazione del colosso delle crociere italiano nell’ambito della campagna di assistenza alimentare in favore delle comunità locali visitate dalle navi Costa. I fondi verranno utilizzati per comprare derrate alimentari e buoni spesa per le famiglie disagiate del comprensorio ed in modo particolare del Comune di Civitavecchia. “La collaborazione tra enti e in questo caso tra Fondazioni è l’unica soluzione in questi mesi di emergenza. Ringrazio la Fondazione Costa Crociere che in questo terribile anno del Covid, che si sta per chiudere, ha aiutato, aiuta e aiuterà il territorio. Con il Tavolo inter-istituzionale ci metteremo subito a lavoro per raggiungere i nuclei famigliari in difficoltà attraverso le associazioni di volontariato. Con il vaccino anticovid si apre una speranza di rinascere, ma intorno a noi abbiamo, avremo le macerie economiche che la crisi ha lasciato. Urge quindi non dimenticare nessuno. Partiamo da chi è in difficoltà in attesa che l’economia e i nuovi piani di sviluppo facciano il loro corso” ha dichiarato Gabriella Sarracco presidente della Fondazione Cariciv e del tavolo inter-istituzionale.