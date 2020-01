Costa Crociere: “Attivato protocollo per caso sospetto. In corso accertamenti necessari a bordo”

“La donna, di 54 anni è stata posta in isolamento nell’ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio. E’ stato attivato il protocollo sanitario per un caso sospetto. Appena è stato rilevato il caso sospetto, lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi. Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari”. Lo dichiara una nota della compagnia Costa Crociere.

Sponsorizzato da