Corso Marconi, l’assessore De Paolis: “Lavori programmati di notte, ma li rinviamo a dopo le feste”

Incontro operativo sabato scorso per il Sindaco Ernesto Tedesco che, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Sandro De Paolis, ha incontrato una rappresentanza di commercianti e residenti della zona di corso Marconi. Tema del confronto i lavori di ripristino dell’asse stradale da piazza Vittorio Emanuele verso largo della Pace, che erano stati programmati dal 9 dicembre. Come si evince anche da un’ordinanza che era già stata emessa le operazioni, che sarebbero state eseguite da una ditta per conto di Acea, prevedevano la sosta vietata dalle ore 21 alle ore 5 di mattina. I lavori sarebbero infatti avvenuti solo di notte, proprio per ridurre al minimo il disagio, con un calendario previsto di due notti lavorative (più alcune ore necessarie per il rifacimento della segnaletica verticale).

Come spiega l’Assessore De Paolis, “l’apposizione, avvenuta da parte della ditta esterna, di avvisi in cui si prevedeva la sosta vietata per tutto il giorno ha tuttavia ingenerato critiche da parte dei commercianti. Di qui l’incontro che abbiamo convocato insieme al Sindaco, incontro che ha chiarito tutti gli aspetti della vicenda. Alla luce delle richieste di residenti ed esercenti di rinviare comunque le operazioni, di comune accordo col Sindaco e con l’Assessore D Paolo abbiamo stabilito di rimandare a dopo le feste il ripristino di corso Marconi”.