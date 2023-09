Corso Marconi di nuovo transennata dopo il crollo di pezzi di intonaco dai palazzi

Una ventina di parcheggi occupati dalle transenne, negozi sul piede di guerra e residenti beffati. Ancora un crollo di pezzi di intonaco da alcuni stabili di Corso Marconi. L’intervento dei Vigili del fuoco e della polizia locale per mettere momentaneamente in sicurezza l’area. Il che significa però ridurre in maniera significativa le possibilità di trovare un parcheggio in una zona dove di posti auto ce ne sono già pochi. Residenti perplessi mentre i commercianti sono imbufaliti perché le transenne “deturpano” la passeggiata e coprono le vetrine: “Speriamo che la situazione venga ripristinata al più presto – affermano alcuni esercenti – se le transenne rimanessero fino a Natale sarebbe un dramma per i nostri affari”. Il comune sta per inviare i solleciti agli inquilini dei palazzi in questione e agli amministratori dei condomini per velocizzare i tempi dei lavori.