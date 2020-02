Coronavirus, zero casi a Civitavecchia. Campagna di informazione e prevenzione

Si mantiene alta l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul nuovo coronavirus COVID-2019. Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, si mantiene costantemente in contatto con le altre autorità del territorio. In assenza di casi noti sul territorio, l’attività al momento è prevalentemente rivolta alla comunicazione per la prevenzione da parte della popolazione. Il sito internet istituzionale dell’ente ha pubblicato una sezione dedicata, in cui i cittadini possono informarsi circa tutte le notizie ufficiali in merito all’emergenza proclamata a livello nazionale lo scorso gennaio. In ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 relativa alle misure di contenimento della diffusione del coronavirus, è stata avviata in tutte le sedi del Comune una grafica in merito alle buone pratiche di igiene da seguire per tutelare la propria salute, che gli utenti del trasporto pubblico locale troveranno anche a bordo dei bus. Anche gli istituti scolastici di competenza sono stati analogamente coinvolti nella campagna di informazione. Come già reso noto dalle autorità sanitarie, è operativo il numero telefonico dedicato 800118800, al quale gli utenti potranno rivolgersi in caso di sintomi assimilabili a coronavirus o contatti con persone affette o provenienti dalle “zone rosse”. Al momento non si registra l’esigenza di alcun ulteriore provvedimento: tutte le scuole restano regolarmente operative, sono sospese visite didattiche e gite e in tal senso è confermato che lo scambio culturale con Ishinomaki, che prevedeva l’arrivo a Civitavecchia di una delegazione di studenti giapponesi nel mese di marzo, è stata di comune accordo rinviata a data da destinarsi. Ulteriori aggiornamenti, qualora necessario, saranno forniti in tempo reale attraverso esclusivamente attraverso i canali ufficiali di comunicazione.