Coronavirus. Verso riapertura dal 18 maggio di bar, ristoranti e parrucchieri

Sembrano trovare conferma le indicazioni che circolano da diversi giorni su una possibile riapertura anticipata di alcune tipologie di esercizi commerciali. E’ quanto emerge dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con i governatori. Ci sarebbe la possibilità anche di scegliere in base alle esigenze territoriali. Una possibilità confermata dal governatore della Liguria Giovanni Toti: “Il Primo Ministro Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori”. Dunque alle riaperture di locali di ristorazione, potrebbero aggiungersi anche quelli a servizio individuale, come per esempio i parrucchieri, i quali inizialmente avrebbero dovuto ricominciare a lavorare dai primi giorni di giugno. Attesa per le indicazioni di modalità e dinamiche. Ovviamente il governo potrà intervenire in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio, nel caso per esempio fosse necessario bloccare una nuova diffusione del coronavirus.