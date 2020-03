Coronavirus, vademecum per i giovani. I 7 consigli da seguire

Visto il perdurare degli assembramenti che si stanno registrando in centro, la redazione di #BigNotizie ha deciso di pubblicare un #Vademecum indirizzato ai più giovani, che possono avere difficoltà a decifrare il linguaggio burocratico dei decreti. Abbiamo deciso di sensibilizzare maggiormente rispetto all’osservanza delle norme che, in questo momento, ci sembrano più importanti, provando a fornire delle alternative alle attività che i più giovani sono solitamente abituati a fare. Tuttavia la Redazione di #BigNotizie precisa che le informazioni qui contenute, sia sul piano delle prescrizioni sia su quello dei comportamenti consentiti, vanno integrate con quanto contenuto nel DPCM 8 marzo 2020 e nell’ordinanza presidenziale emessa ieri dalla Regione Lazio, oltre che con tutte le indicazioni presenti sul sito ufficiale del Ministero della Salute e delle altre istituzioni deputate. Questi documenti NON DEVONO ritenersi sostituiti dalle indicazioni di questo Vademecum.

VADEMECUM PER I RAGAZZI

Non è un gioco!

Attenzione, se pensi che il #coronavirus non ti riguardi SBAGLI. Riguarda anche te!

Questo virus è estremamente contagioso e ANCHE TU puoi essere un mezzo per la sua diffusione.

Se i contagiati saranno tanti, tante persone si ammaleranno e non tutti potranno guarire.

Se non farà male a te, rischia di fare male a persone a te care, i tuoi nonni, persone ammalate, per le quali il virus è più pericoloso.

Puoi infettare persone che ami!

Devi fare poche semplici cose, falle!

Se i tuoi amici non lo fanno, parlaci!

1) PER UN PO’ NON POTRAI ANDARE AL PUB O IN DISCOTECA, SONO CHIUSI:

non è una tragedia, puoi fare altre cose, va bene anche che ti butti sulla play, anche se ti è stato sempre detto di non starci troppo. Siamo in una situazione di emergenza 😉 se poi ti viene voglia di leggere un libro o vederti un film, meglio. Guardati le serie sulla PayTv che sicuramente hai!!! Studia, anche.

2) DEVI EVITARE DI AGGREGARTI IN GRUPPI NUMEROSI IN SPAZI RISTRETTI:

non è una bella cosa, lo comprendiamo, hai ragione, hai voglia di stare con i tuoi amici, però adesso non è possibile creare assembramenti di persone, mega-festoni con tanta gente appiccicata. Niente. Accetta l’idea. Più collabori e prima questa situazione finirà. Hai i social-network a tua disposizione, vorrà dire che li userai un po’ per tenerti in contatto con i tuoi amici. Posta, scrivi, condividi i tuoi pensieri. Questa situazione non è per sempre, ma devi collaborare!!!

3) DEVI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO DALLE ALTRE PERSONE:

quando esci stai attento/a alle distanze. Da quanto non ti fai una passeggiata in campagna o non fai un giro in bicicletta? Provaci, potrebbe essere una figata pazzesca. Se non vai da solo/a mantieni le distanze, è molto importante!!!

4) TI DEVI LAVARE LE MANI SPESSO E BENE:

questo elimina eventuali tracce del virus, è importante che tu non lo faccia rapidamente, insomma, non è una sciacquata e via. Fallo spesso e bene!!!

5) NON DEVI TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI:

non puoi sapere se in un dato momento sei venuto a contatto con il virus, per cui devi evitare quanto più possibile questi gesti perché occhi, naso e bocca sono le vie attraverso le quali il virus entra nel tuo corpo. Fai attenzione!!!

6) SE LA TUA IDEA È QUELLA DI TROVARE IL MODO DI SVICOLARE, ALLORA NON HAI CAPITO NIENTE:

queste non sono paternali dei boomer, e non c’è niente di eccitante a trasgredire queste regole!!! Le devi rispettare. Queste sono nuove leggi dello Stato italiano in un momento di emergenza, quindi vanno rispettate al pari di altre leggi. Non hai alternativa!!!

7) SE TU HAI CAPITO MA TI SENTI A DISAGIO CON I TUOI AMICI PERCHÈ LORO NON HANNO ANCORA CAPITO, NON DEVI OMOLOGARTI:

sostieni le tue idee e invita i tuoni amici a informarsi correttamente sul sito del Ministero della Salute, del Governo Italiano e dalla Regione Lazio. Dai l’esempio con le tue azioni, dissociati da comportamenti pericolosi. Non si tratta di opinioni ma di leggi. Le devi rispettare!!!