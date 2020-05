Coronavirus, una decrescita costante. Territorio verso il covid-free

Vicini al covid-free sono in tanti, per esempio Santa Marinella e Allumiere, rispettivamente a 2 e 1 caso attualmente positivo. Anche Cerveteri vede la luce. Civitavecchia un filo indietro, ma ha 231 guariti

Misure restrittive e attenzione ancora massima. I comuni, vedi Civitavecchia, non si fidano ancora del calo vertiginoso dei contagi da coronavirus. Giusto essere prudenti, ma è innegabile che il covid-19 sta rallentando drasticamente la sua corsa. Basta dare un’occhiata al trend delle ultime settimane e ai dati attuali. Vicini al covid-free sono in tanti, per esempio Santa Marinella e Allumiere, rispettivamente a 2 e 1 caso attualmente positivo. Anche Cerveteri vede la luce, con tre casi attualmente positivi, mentre Ladispoli secondo i numeri resi disponibili dalla Asl è già a zero infetti. Stesso dicasi per Tolfa, mentre Civitavecchia è un filo indietro, anche se partiva da un dato molto più significativo, a causa dei cluster all’Ospedale San Paolo e in due Rsa. Sono 26 i contagi attuali, a fronte però di un numero di guariti importante, 231 persone. Purtroppo vanno annoverati anche i dati sui decessi, 34. Un numero che fa piangere il cuore e che ovviamente ci si augura possa rimanere cristallizzato fino al termine dell’emergenza.