Coronavirus, un nuovo positivo a Santa Marinella

“Purtroppo oggi la Asl ci comunica un nuovo positivo al Coronavirus e tutto il contorno di isolati in quarantena. Questo il risultato di quello che sottolineo tutti i giorni e cioè non abbassiamo la guardia. Purtroppo il virus non è morto e se non stiamo attenti(mascherina e distanziamento) i contagi aumenteranno. Sono molto dispiaciuto per aver perso questo primato di 0 contagi”. Lo scrive il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in un post su Facebook.