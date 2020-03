Coronavirus, tre nuovi positivi al covid-19 a Tolfa

“Il Comune di Tolfa ha appena ricevuto dalla ASL la notizia di nuovi 3 positivi al coronavirus. I tre appartengono allo stesso nucleo familiare e sono da alcuni giorni in isolamento domiciliare e sotto osservazione delle autorita’. I tre concittadini stanno bene. Questi nuovi contagi derivano da un cluster gia’ noto alla ASL e ampiamente attenzionato nell’ultima settimana. Per tali motivi si ritiene che questi nuovi tre casi siano al momento sotto il controllo delle autorità sanitarie, che stanno comunque procedendo a ricostruire la rete dei contatti per valutarne l’isolamento cautelativo. Coloro che rientrano in tale eventualità saranno contattati. L’amministrazione comunale è in costante contatto con la famiglia – alla quale esprime la propria vicinanza – e con la ASL. Si Ribadisce l’invito imperativo: rimanere tutti a casa e limitare gli spostamenti solo ai motivi strettamente necessari. È l’unico modo per affrontare l’emergenza: superare questa fase difficile dipende da ognuno di noi”. Lo dichiara il sindaco, Luigi Landi