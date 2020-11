Coronavirus, tre nuovi decessi. Otto sintomatici a Ladispoli, 7 a Civitavecchia

La Regione Lazio ha comunicato 105 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 :

I positivi. 2 a Nazzano di cui uno sintomatico

2 a Formello di cui uno sintomatico

2 a Sant’Oreste

1 a Tolfa sintomatico

13 a Rignano Flaminio di cui 8 sintomatici

1 a Sacrofano sintomatico

1 a Ponzano

1 a Canale Monterano sintomatico

4 a Bracciano di cui tre sintomatici

16 a Civitavecchia di cui sette sintomatici

5 a Santa Marinella di cui quattro sintomatici

5 a Fiano Romano di cui tre sintomatici

5 a Morlupo di cui 3 sintomatici

12 a Ladispoli di cui 8 sintomatici

7 a Cerveteri di cui 5 sintomatici

7 a Capena di cui quattro sintomatici

5 ad Anguillara di cui tre sintomatici

1 a Trevignano sintomatico

4 a Castelnuovo

4 a Riano di cui due sintomatici

3 a Torrita Tiberina sintomatici

4 a Campagnano di cui tre sintomatici

Si specifica che i dati comprendono anche positivi del 13 novembre non registrati in quanto gli uffici erano chiusi per sanificazione. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

I decessi. Sono avvenuti 3 decessi una donna di 89 anni afferente alla RSA Gonzaga di Ladispoli un uomo di 90 di Cerveteri e una persona deceduta fuori territorio. Tutti con patologie.

I guariti. Sono guarite 40 persone

2 a Trevignano

3 a Bracciano

1 ad Allumiere

12 a Civitavecchia

5 a Santa Marinella

1 a Tolfa

6 a Ladispoli

3 a Manziana

3 a Rignano

2 Campagnano

2 a Capena

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 14

Anguillara: 151

Bracciano: 112

Campagnano: 138

Canale monterano : 22

Capena: 80

Castelnuovo di Porto : 95

Cerveteri: 266

Civitavecchia: 278

Civitella San Paolo: 7

Fiano: 98

Filacciano: 3

Formello: 95

Ladispoli : 335

Magliano: 10

Manziana: 29

Mazzano : 55

Morlupo: 103

Nazzano: 12

Ponzano: 9

Riano: 75

Rignano: 60

Sacrofano: 36

Sant’Oreste: 13

Santa Marinella: 71

Tolfa: 12

Torrita T : 17

Trevignano: 19

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra:

Allumiere, Anguillara, Bracciano, Campagnano, canale, Castelnuovo, Cerveteri, Civitavecchia, Fiano Romano, Formello, Magliano, Manziana, Mazzano, Morlupo, Riano, Rignano, Santa Marinella, Tolfa.

Mentre per i seguenti comuni alcuni positivi sono domiciliati in altri comuni:

Ladispoli.