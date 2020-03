Coronavirus, tre decessi a Civitavecchia: due donne e un uomo

Sono 14 nuovi i nuovi casi positivi nella ASL Roma4. Si registrano 3 decessi a Civitavecchia: una donna di 90 anni, un uomo di 85 anni e una donna di 80 anni, tutti con pregresse patologie. Ecco come sono distribuiti i casi: 8 a Sacrofano, 1 a Civitavecchia, 1 ad Anguillara, 3 a Campagnano, 1 a Cerveteri. 584 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, lo rende noto la ASL ROMA 4 su Salute Lazio. Ecco i numeri nelle altre Asl.

Asl Roma 1: 17 nuovi casi positivi. 465 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti covid-19. Disponibili in 7 giorni. La coppia cinese trasferita dall’Istituto Spallanzani è in buone e stabili condizioni

Asl Roma 2: 34 nuovi casi positivi. 51 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani. Avviata sorveglianza da parte delle Asl Roma 2 e avviata esecuzione dei tamponi per i casi sintomatici. Avvisato il Prefetto di Roma

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 303 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ulteriori 2 posti di terapia intensiva presso l’Ospedale Grassi disponibili entro il 24 Marzo

Asl Roma 5: 22 nuovi casi positivi. 734 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva

Asl Roma 6: 37 nuovi casi positivi. 86 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’isolamento dell’istituto religioso di Grottaferrata. Attivati oggi e già operativi ulteriori 20 posti di pneumologia covid-19 all’Ospedale dei Castelli

Asl Frosinone: 16 nuovi casi positivi. Guarita una donna di 67 anni si tratta della prima guarita della Provincia di Frosinone. 58 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. La RSA di Cassino deve essere posta in isolamento. Demandata alla Asl di Frosinone l’attuazione delle misure restrittive e al SERESMI l’indagine epidemiologica

Asl Latina: 13 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 65 anni di Fondi con gravi patologie pregresse. 1022 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i lavori per ampliamento posti letto di terapia intensiva all’Ospedale di Gaeta. Operativi ulteriori 12 posti letto da lunedì

Asl Rieti: 5 nuovi casi positivi. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 28 Marzo disponibili ulteriori 17 posti

Asl Viterbo: 16 nuovi casi positivi. 424 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati entro la giornata odierna ulteriori 8 posti di malattie infettive e ulteriori 3 posti di terapia intensiva