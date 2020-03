Coronavirus, Tidei vieta tutte le pratiche sportive e ludiche all’aperto

L’uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propri abitazione e per il tempo strettamente necessario

“Il sindaco ordina La sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e delle attività motorie svolte all’aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale fino al 3 aprile c.a. L’uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propri abitazione e per il tempo strettamente necessario. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento. L’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale DISPONE La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzione del Comune di Santa Marinella”, è l’ordinanza firmata dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.