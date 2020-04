Coronavirus, Tidei (Iv): “Bene impegno di Franceschini per la proroga delle concessioni balneari”

“Accolgo con grande soddisfazione la proposta che il ministro Franceschini è in procinto di promuovere per inserire nel decreto economico di aprile una norma che chiarisca che le concessioni balneari sono prorogate fino al 2033”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “È un segnale importante per un settore cruciale dell’economia nazionale: il turismo ha sofferto e soffre per il lockdown e ha perciò bisogno di sicurezze. L’orizzonte temporale della concessione dà sicurezza nella programmazione ed è allo stesso tempo un segnale di fiducia importante perché i i gestori degli stabilimenti balneari si ritroveranno a sostenere costi aggiuntivi e importanti per una stagione inedita, dove le spiagge e le strutture dovranno essere attrezzate per garantire la sicurezza dei bagnanti”, conclude Tidei. Fa eco anche Michela Califano del Pd. “La proposta del Ministro Franceschini di inserire nel decreto di aprile una norma per prorogare le concessioni balneari fino al 2033 è una svolta importantissima che ci permetterà di dare certezze a un comparto che attende risposte concrete. In questo modo andiamo a sanare una situazione ingarbugliata che il precedente governo, pur avendo avuto tutto il tempo a disposizione, aveva lasciato evidentemente di proposito in un limbo approvando una legge, la 145 del 2018, senza però decreti attuativi”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Michela Califano