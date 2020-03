Coronavirus, Tedesco: “L’assembramento di Piazza Leandra? Assurdo”

“Non capiamo che differenza ci possa essere fra un’attività che fa ristorazione e un pub al chiuso. Anche lì ci sono dei tavoli e bisogna mantenere le distanze. Per il resto c’è poco da fare, è necessario rispettare le indicazioni, accettarle e fare quello che dice il Governo. Non abbiamo altre alternative”. Lo dice il sindaco Ernesto Tedesco parlando dell’ultimo decreto del Governo in relazione alle restrizioni per le varie attività commerciali. “E’ successo però un fatto davvero gravissimo a Civitavecchia – aggiunge – vedere tutta quella gente appiccicata in uno spazio così piccolo è stato qualcosa di incredibile. Il motivo? Credo che il pericolo non venga percepito, soprattutto dai più giovani. Che fra l’altro, non dovendo andare a scuola, hanno molto più tempo libero a disposizione”. Si pensa così a delle iniziative amministrative. “Stiamo ragionando con gli uffici per prendere dei provvedimenti in relazione agli assembramenti – annuncia il sindaco – in settimana comunicheremo alla cittadinanza le iniziative intraprese”.