Coronavirus, Tedesco: “In giro ci sono meri idioti. Allarmismi disgustosi”

Il sindaco Ernesto Tedesco ribadisce la necessità di avere a che fare con notizie ufficiali: “Siamo in contatto con Prefetto, con Ministro De Micheli, e ci siamo messi nelle condizioni di non far entrare nessuno che provenga dal Porto. Nessuno entra nella nostra città. Evitiamo fake news e allarmi disgustosi, è ultimo avvertimento. Ho parlato con l’autorità giudiziaria, su certe cose non transigo. I cittadini non possono sopportare anche dei meri idioti, quindi alla prima occasione, la prossima, segnalerà la questione alle autorità giudiziarie”. Il vice sindaco Massimiliano Grasso interviene sul Porto: “Costa Diadema? E’ in arrivo a Civitavecchia ma sarà trattata alla stessa maniera delle altre navi. Non ci sarà alcun impatto sulla città nessun passeggero tocca il suolo cittadino”.