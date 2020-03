Coronavirus, Tedesco: “Imposte comunali, verso la proroga delle scadenze”

“La prossima settimana porteremo in giunta un provvedimento, che è in via di preparazione da parte dell’assessore al Bilancio, Emanuela Di Paolo. In base a questa decisione, slitterà una serie di pagamenti: in particolare la scadenza della Tari di un mese, della Tosap e della Icp da aprile a giugno, da luglio a settembre e da ottobre a novembre. Si tratta di una minima iniziativa per lenire le conseguenze di questa situazione. L’Amministrazione comunale intende andare incontro alle esigenze delle famiglie e in particolare dei commercianti, che rischiano di essere colpiti da una diminuzione del volume di affari dovuto all’emergenza coronavirus Covid-19. Di più non si può fare al momento, ma è una prima misura che il Comune mette in campo e si sta adoperando per valutarne altre, oltre a quelle che ci aspettiamo arrivino direttamente dal governo”. È quanto sostiene il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.