Coronavirus, Tedesco e Arillo: “No all’isterismo collettivo”

Si è tenuta la conferenza stampa dopo il tavolo di crisi sul coronavirus. “Nessun allarmismo. Attiveremo una task force, dove al momento non ci sono situazioni di allarme. Tante segnalazioni, che giriamo alla ASL. Situazione è sotto controllo, l riunione è stata fatta per aggiornarci e sul Porto. Non c’è motivo di vivere momenti di isterismi, maschere e amuchina non ci sono più. Calma. Ci rapport eremo con la Regione. Nel Lazio al momento non ci sono casi di contaminazione. Chiedo un aiuto, far capire alla città che non bisogna farsi prendere dall’isterismo. Siamo stati letteralmente bombardati da cittadini impauriti. La ASL sta monitorando il caso dell’uomo che è stato a Codogno. Faccio un appello, stiamo tranquilli”. Queste le parole del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

“Dobbiamo dare giusta informazione alla gente, il canale istituzionale è quello veritiero. Niente paura, questo è messaggio da dare ai cittadini. È una situazione che va monitorata ora per ora. È inutile intasare il 112, che deve essere usato per le emergenze vere. Per questo stiamo pensando di pensare ad un numero per informazioni. Stiamo quasi al panico e non c’è ancora un caso accertato. Le mascherine non servono a nulla, ci vuole calma”, lo dichiara il coordinatore della Protezione Civile Valentino Arillo.

“In Regione è in corso riunione per rafforzare il sistema per i casi sospetti, con istallazione di tende accanto al Pronto Soccorso per evitare contatti con altri pazienti. Le manifestazioni sono tutte confermate, poi Decideremo in base alle evoluzioni.