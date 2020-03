Coronavirus, Tedesco: “Dalle navi da crociera sbarca solo chi è diretto al proprio domicilio”

"Siamo in attesa degli ulteriori provvedimenti del governo sul traffico marittimo”. Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia"

“Le prossime navi da crociera non sbarcheranno i passeggeri, se non quelli che hanno terminato la crociera e debbono quindi immediatamente rientrare al proprio domicilio. Siamo in attesa degli ulteriori provvedimenti del governo sul traffico marittimo”. Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.