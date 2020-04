Coronavirus, Tedesco: “Circolare Ministero crea confusione. Mamme e papà, restate a casa”

"Non dimenticate che a Civitavecchia abbiamo due cluster Covid19, un’eventuale impennata del contagio farebbe collassare il sistema sanitario locale già provato e decimato"

“La circolare del Ministero degli Interni sta creando confusione e rischia di vanificare il sacrificio fatto finora. L’Ordinanza del Comune è valida, il divieto vige fino al 3 Aprile. La diffusione del coronavirus a Civitavecchia non ha ancora raggiunto il picco, facciamo appello al senso di responsabilità di mamme e papà, non mettete a rischio la salute dei vostri figli né quella dei vostri cari. Non dimenticate che a Civitavecchia abbiamo due cluster Covid19, un’eventuale impennata del contagio farebbe collassare il sistema sanitario locale già provato e decimato. State a casa, è un sacrificio necessario che può salvare diverse vite umane”, lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco.